Fındık ihracatından 3 ayda 658 milyon doları aşkın gelir

Karadeniz'in önemli gelirlerinden biri fındık ihracatı.

Geçen yıl üç ayda yapılan 77 bin 997 ton fındık ihracatından 638 milyon 407 bin dolar kazanç sağlandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mart 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

658 MİLYON DOLARI AŞKIN GELİR

Açıklamada, Türkiye'nin, 2026'nın ilk üç ayında yurt dışına 47 bin 894 ton fındık satıldığı, karşılığında 658 milyon 785 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.