Türkiye’nin ilk uçan sinema projesi Samsun’da açıldı

DOF Robotics tarafından Samsun'da hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk Flying Theater (uçan sinema) projesi olan “Astorya” ziyaretçilere kapılarını açtı.

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören proje, ileri teknolojisi ve çoklu duyusal efektleriyle şehir turizmine yeni bir deneyim alanı kazandırıyor.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, eğlence teknolojilerinin küresel ölçekte hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, Astorya projesinin bu vizyonun Türkiye’deki önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN İLK FLYİNG THEATER (UÇAN SİNEMA) PROJESİ: ASTORYA

Dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken Marvel Studios, Rovio’nun Angry Birds markası, Feld Entertainment bünyesindeki Monster Jam, Universal Studios, Transformers ve Smurfs gibi devlerle ortak projeler yürüten DOF Robotics’in, Samsun için hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk Flying Theater (uçan sinema) projesi “Astorya” açıldı.

"İZLEYİCİLERE GERÇEK UÇUŞ HİSSİ SUNUYOR"

İlkadım ilçesinde yer alan Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi bünyesinde konumlanan Astorya, yüksek çözünürlüklü kubbe ekranı, hareketli platform sistemi ve rüzgâr, koku, su gibi efektlerle desteklenen yapısıyla izleyicilere gerçek bir uçuş hissi sunuyor. 20 dakikalık seanslar halinde sunulan deneyimde, farklı temalarda hazırlanan içerikler iki ayrı salonda ziyaretçilerle buluşuyor.

DOF Robotics’in geliştirdiği ileri teknoloji altyapısıyla hayata geçirilen Astorya, eğlence deneyimi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda şehrin kültürel ve turistik cazibesini artıran yeni nesil bir deneyim modeli olarak konumlanıyor.

“TÜRKİYE’Yİ DENEYİM EKONOMİSİNİN GÜÇLÜ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, eğlence teknolojilerinin küresel ölçekte hızla büyüyen bir alan olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Bugün 100 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşan eğlence teknolojileri sektörü, deneyim ekonomisinin yükselişiyle birlikte şehirler ve ülkeler için stratejik bir alan haline geliyor. Samsun’da hayata geçirdiğimiz Astorya projesi, bu vizyonun Türkiye’deki önemli örneklerinden biri oldu.

"AMAÇ TÜRKİYE’Yİ TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TURİZMİNİN GÜÇLÜ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK"

DOF Robotics olarak teknoloji üretmenin yanı sıra deneyim tasarlayan bir yapıyla hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Kapadokya’da geliştirdiğimiz NeoCappadocia başta olmak üzere, İstanbul ve Antalya gibi farklı şehirlerde de Flying Theater konseptini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İşletmecilik projelerimizle önümüzdeki 10 yılda 600 milyon dolar gelir hedeflerken, geliştirdiğimiz Neo Planet markasıyla bu deneyimi uluslararası ölçekte yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Amacımız, Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon turizminin güçlü merkezlerinden biri haline getirmek.