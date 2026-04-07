Kapadokya'daki doğal mağaralarda 'yatak limon' depolanıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde "yatak limon"a adını veren bölgedeki mağaralarda muhafaza edilen limonlar, doğal ortamda kıvam ve aroma kazandıktan sonra yıl boyunca yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Limon depoculuğu, 3 bin 47 nüfusa sahip beldelerin önemli gelir kaynaklarından biri.

BÖLGENİN ADI "YATAK"

Geçmişte koyun sürülerinin dinlenme noktası olmasından dolayı "Yatak" adı verilen bölgede 1960'larda tüf kayalar oyularak oluşturulan mağara depolar, uzun süredir limona lezzet katıyor.

Mersin yöresinde hasat edildikten sonra Kapadokya'daki depolara getirilen ve bu yerlerdeki doğal ısı ve nem sayesinde kabukları incelip sululuk oranı artan limonlar, doğal ortamda kıvam ve özel bir aroma kazanıyor.

ÜRÜN AYLARCA MAĞARALARDA MUHAFAZA EDİLİYOR

Geçmişte insanların el yordamıyla kazdığı mağaralarda aylarca muhafaza edilen ürün, talebe göre yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

TÜF KAYALARI SADECE TURİZME DEĞİL GIDA SEKTÖRÜNE DE HİZMET EDİYOR

Milyonlarca yıl önce peribacalarını oluşturan bölgeye özgü tüf kayaları, turizmin yanı sıra tarım ve gıdaya da hizmet ediyor.

Bölgedeki kaya oyma mekanları insanlık tarihi boyunca gıda depolanmasına da imkan sundu.

DEPOLARIN ÖZELLİKLERİ

Doğal depoların tavan boyları yaklaşık 2,5 metre. Kasaba da bulunan yaklaşık 1.000 tane soğuk hava deposunun kapasitesi 5 milyon sandık. Sandıklarda gelen limonlar yaklaşık 20 kilo civarında depolara girer. Burada işçiler vasıtasıyla fireler seçilir, örneğin bir sandıkta 2 kilo fire olursa 18 kilo kalması gerekirken, burada sulandığı için 21-22 kilo civarında depodan çıkar.