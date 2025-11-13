Firmalara rekabet ihlali nedeniyle 10 ayda 11,5 milyar lira cezai işlem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rekabet Kurumu'nun 2026 Yılı Performans Programı verileri incelendi.

Rekabet Kurulu, gıdadan ulaşıma, bankacılıktan perakendeye, çalışan ücretlerinden dijital piyasalara kadar birçok sektöre ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında ceza i işlem yaptı.

Programa göre, tüketici refahının artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün korunması ve dijital pazarların sağlıklı işleyişinin temini, Kurumun temel öncelikleri arasında yer alıyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNE 1,1 MİLYAR LİRALIK CEZA

Kurum'a, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmasını önlemek amacıyla yılın 10 ayında 1.430 başvuru geldi.

Rekabet Kurulunca, rekabet ihlallerine ilişkin alınan 72 kararın 12'sinde soruşturma açılmasına gerek görülmedi ve süreç ön araştırma aşamasında sonlandırıldı. Geri kalan 60 soruşturmaya, uzlaşmayla sonuçlananlar da dahil olmak üzere cezai yaptırım uygulandı.

Kurul, 10 ayda 2 birleşme, 214 devralma, 76 ortak girişim ve 13 özelleştirme olmak üzere 305 başvuruyu karara bağladı. Bu dönemde Kurulun incelediği birleşme ve devralma işleminden 280'ine koşulsuz, 7'sine ise koşullu izin verildi.

ON AYDA KESİLEN TOPLAM CEZA MİKTARI

Bu dönemde gıdadan ulaşıma, bankacılıktan perakendeye, çalışan ücretlerinden dijital piyasalara kadar birçok sektörde yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen rekabet ihlalleri dolayısıyla firmalara 11 milyar 461 milyon 294 bin 64 lira ceza uygulandı.

EN FAZLA CEZA GIDA SEKTÖRÜNE

En çok ceza verilen sektör, 4,7 milyar lirayla gıda endüstrisi oldu.

Bu sektörü 3,4 milyar lirayla inşaat, 1,1 milyar lirayla banka, sermaye piyasası, finans ve sigorta hizmetleri, 658,9 milyon lirayla altyapı hizmetleri ve 402,3 milyon lirayla tekstil ve hazır giyim takip etti.

ULUSAL REKABET OTORİTELERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Kurum, rekabet savunuculuğunun geliştirilmesi doğrultusunda da çalışmalar yürütülüyor. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve çeşitli ulusal rekabet otoriteleriyle iş birliği yapılıyor.

Bu yıl özellikle yapay zeka konusundaki çalışmalar, Kurum tarafından yakından takip edildi. Bu kapsamda Brezilya rekabet otoritesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya çevrim içi katılım sağlanarak, yapay zeka odaklı bir ekonomide politika oluşturma ve rekabet hukuku konuları ele alındı. Kurum yetkilileri, Tayvan'da düzenlenen "AI Next: Yapay Zeka Odaklı Yeni Nesil Teknolojiler" etkinliğine de katıldı.