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    Fransa, Avrupa Birliği'nde en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu

    Avrupa ülkesi, geçen yıl 82.5 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Yetkililer, söz konusu açıkla ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 18:06
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    Fransa, Avrupa Birliği'nde en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu

    Fransa, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en zorlu dönemi geçiren ülke olarak kayıtlara geçti.

    Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Fransa 2020'de 82.5 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Fransa'yı, 18.7 milyar euro ile Romanya takip etti.

    AB TARİHİNDE KAYDEDİLEN EN BÜYÜK DIŞ TİCARET AÇIĞI

    Fransa'da Başbakanlığa bağlı France Strategie özerk kurumu danışmanlarından Nicolas Meilhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu rakamın (82.5 milyar euro) muhtemelen AB tarihinde üye bir ülke tarafından kaydedilen en büyük dış ticaret açığı olduğunu belirtti.

    Meilhan, "Dış ticaret açığının düşürülmesinin niye ulusal öncelik olmadığını anlayamadım." ifadesini kullandı.

    Fransa, Avrupa Birliği nde en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu #1

    ALMANYA, 182.4 MİLYAR EURO DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

    Bu arada, geçen yıl Almanya 182.4 milyar euro, İrlanda 71 milyar euro ve Hollanda 67,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

    Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan daralma sonucu GSYH, geçen yıl yüzde 8,3 azalırken, ülke ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu.

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