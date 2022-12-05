Fuat Oktay: Yatırım ve istihdam odaklı bir bütçe hazırladık

Fuat Oktay: Yatırım ve istihdam odaklı bir bütçe hazırladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te 2023 bütçesini sunumunda dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri ortaya koyarak; yatırım ve istihdam odaklı bir bütçe hazırlandığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurul'da 2023 yılı bütçesini sundu.

Oktay yaptığı sunumda, küresel anlamda yaşanan ekonomik gelişmeleri aktarırken "Küresel risklerin başında Avrupa'nın enerji krizi var. Kırılganlıklar sürüyor." derken, Türkiye'de açıklanan verileri aktarıp, "Enerji krizinin çözümünde merkezi ülke olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Son 50 yılın büyümesi

Oktay, Bütçemiz girişimciyi ve yatırımcıyı teşvik edecek." diyerek, Türkiye'nin son dönemde 11,4 büyüyerek son 50 yılın büyümesini gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fuat Oktay: Yatırım ve istihdam odaklı bir bütçe hazırladık ViDEO

"Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içeriklidir"

Oktay sunumuna, "Gazi Meclisimizin çatısı altında toplanarak milletimize şeffaf bir şekilde sunacağımız bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum. İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engellenemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz. Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içeriklidir. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi." diyerek başladı.

"Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek"

Fuat Oktay konuşmasında, "Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğalgazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma'nın, TCG- Anadolu'nun, TÜRKSAT 6 A'nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek; tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir. Yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceğiz. 2023 bütçe kanunu teklifimizin temel misyonu her kesimden vatandaşımızı kollayacak bir mali altyapı oluşturmaktır.

"Öncü veriler küresel enflasyon görünümünde iyileşmeye işaret ediyor"

ABD Merkez Bankası Başkanı, faiz artırımında yavaşlamanın bu ay içerisinde başlayabileceğini açıklamıştır. Olası bir durgunluğu dizginlemeye yönelik benzer politikaların 2023 yılında yaygınlaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisi başta olmak üzere öncü veriler, küresel enflasyon görünümünde iyileşmeye işaret etmektedir. Talepteki zayıflamanın da önümüzdeki dönemde küresel enflasyonu düşürücü etkisinin olacağı değerlendirilmektedir." dedi.

Fuat Oktay'ın öne çıkan açıklamaları:

"Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için iddia sahibi olmanız ve bunu gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmanız gerekir. Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrıştı. Ekonomimiz iç ve dış talep açısından dengeli büyüme göstermiştir.

Enerji ithalatı tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilemektedir. 2022 yılında OVP hedefine ulaşacağız. Cari işlemler dengesinde kademeli ve kalıcı iyileşme beklenmektedir. Finansal hizmetler güçlü yapısını sürdürmektedir. Arz yeterliliği ve cari açıktaki kalıcı iyileşme sağlanacaktır.

Tahıl sevkiyatının düğümünü İstanbul'da çözdük. 11 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yusufeli Barajı'nı dünyaya kazandırdık. Enerjide yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Sanayi hamlesi programını başlattık. Ekonomiyi büyütüp refahı tabana yaymak politikaları gereği olarak kişi başına düşen geliri arttırmaya çalışıyoruz. Çimento ihracatında dünya ikincisiyiz. Alanında en büyük kağıt fabrikasını açtık. Üretimi yaygınlaştırarak her alanda ilave istihdam sağladık. Türkiye'nin yeni nesil akıllı cihazı Togg oldu. İlk araç üretim bandından indirildi. Lityum iyon pil endüstrisi üretime geçti. Üretim kampüsü tam kapasiteye ulaştığında her yıl 175 bin araç üretilmesi hedeflenmektedir.

Tarımda sulama alanlarını artırdık. Bitkisel üretimi yüzde 20 artırdık.

Uzman öğretmen maaşlarındaki artış

Öğretmenlerin kariyerlerini geliştirdik. Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2 bin 250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4 bin 500 lira artış olacaktır.

Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini benimsedik. Turizmde Türkiye'yi zirveye yerleştirme konusunda çalışmalar devam ediyor. Her alanda ülkemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Büyük Türkiye'yi ilmek ilmek dokuyarak büyütmeyi sürdüreceğiz.

Finansal istikrarı destekleyici politikaları



Finansal istikrarı destekleyici politikaları devreye soktuk. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı ve destekleyen diğer enstrümanlar sayesinde döviz mevduatı gerilerek TL mevduatlarının vadesi uzadı. Selektif kredi yaklaşımıyla destekledik. Hazine destekli kefalet sistemi ile imalatı teşvik etmemek üzede yaklaşık 70,4 milyar liralık krediyi hizmete sunduk. Kredi destek miktarları artırıldı. Kredilerin elverişli şartlarda verilmesi büyümede güçlü performans sağlıyor. Girişim sermayesi fonları üzerinden şirketlere bugüne kadar 2 milyar lira sermaye sağladık.

Katma değerli üretimle birlikte ihracatımızı artırıyoruz.

Yerli gazımızı gelecek yılın ilk çeyreğinde ulusal doğal gaz iletim sistemine vermek için gün sayıyoruz. Sıvılaştırılmış doğalgaz konusunda yapılan yatırımlar enerji arz güvenliği sorununu en az hisseden ülkelerden biri olduk. İthalat çeşitliliğimizi artırmak üzere başka Azerbaycan olmak üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza doğalgazda ve elektrikte süspansiyon sağlıyoruz.

Attığımız tüm bu adımların sonucu olarak daha fazla yatırım olan ve küresel ticaretten giderek daha fazla pay alan bir ülke olacağız. 'Türkiye Yüzyılı' hedefi sayesinde bugünü rüzgarlara karşı savrulmadan atlatıyoruz.

2023-2025'i kapsayan orta vadeli programda küresel çapta olumsuzluklara rağmen faaliyetleri yaratıyoruz. Bu süreçteki kazanımlarımızı da korumayı amaçlıyoruz. Program genelinde dijitalleşme, yeşil dönüşümü artırmak ve beyin göçünün önlenmesi adımları atılmaya devam edilecektir.





Program sonunda enflasyon tek haneye düşürülecek



TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda OVP hedeflerimizle uyumlu olarak yüzde 65 civarında gerçekleşeceği; takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyder pey gerileyeceği öngörülmektedir. Program sonunda enflasyon tek haneye düşürülecektir.

İş gücü niteliğini artırmak için kapsamlı programlar uyguluyoruz.

OSB sayısını artırmayı hedefliyoruz.

2023 yılı bütçe ödenekleri yüzde 57,9 arttı. Bütçeden en yüksek pay eğitime ayrıldı. Yüzde 14,5 artırılarak 650 milyar liraya çıkartıyoruz.

Bütçeden en yüksek pay eğitime ayrıldı. Yüzde 14,5 artırılarak 650 milyon liraya çıkartıyoruz.

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz alanlardan birisi de sağlıktır. Bütçeden sağlık için 696,8 milyar lira ayırıyoruz. Vatandaş daha iyi hizmet alacak ve sağlık çalışanı sayısı da artırılacak.

Tarıma ayrılan toplam kaynak 142,9 milyar liraya çıkartıldı. Desteklerde de mazot için yüzde 282, gübreye için de yüzde 140 artırılarak mazot için 12 milyar lira, gübre için de 14,9 milyar lira destek veriyoruz.

Savunma sanayine ayrılan destek yüzde 10,5 artırıldı.

Çevre için 47,8 milyar lira ayrıldı.

Sosyal giderler için toplam 258,4 milyar lira kaynak ayrıldı.

Doğalgaz ve elektrik süspansiyonu için 530 milyon lira kaynak sağlanması ön görüldü."

Bütçe görüşmeleri 12 gün sürecek

Aralıksız 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 16 Aralık Cuma günü sona erecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Genel Kurul Salonu'ndaki yerlerini aldı.

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