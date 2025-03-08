Gaziantep’te üretici gözünü bahar yağmuruna dikti

İHA

Gaziantep, ülke genelinde yaşanan kuraklığı en çok hisseden şehirlerin başında geliyor.

Yaşanan kuraklıktan şüphesiz en çok etkilenen, tarım ürünleri oluyor.

Gaziantep’te sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle gözler Antep fıstığı ve zeytin ekili tarım arazilerine çevrildi.

ÜRETİCİ; MART, NİSAN VE MAYIS AYINDA YAĞIŞ BEKLİYOR

Gaziantep'te "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı kuraklıktan nasibini alırken, çiftçiler bitki gelişimi için gerekli olan yağışların, mart, nisan ve mayıs ayında gelmesini bekliyor. Kurak geçen bu yıl yağmur ile kar yağışının istenen miktarda gerçekleşmemesi nedeniyle toprak susuz ve nemsiz kaldı.

ÜRETİCİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Kış mevsiminde kar yağışlarının neredeyse hiç olmayışı ise tarlalarda bazı Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarının kısmen kurumasına neden oldu. Bu yıl yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri, 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep'te fıstık üreticilerini endişelendiriyor.

2025 YOK YILI

Bu sezon yok yılını yaşayacak Antep fıstığı ağaçlarında görülen "karagöz" denilen ve bir sonraki yılın mahsulünün habercisi olan tomurcuklar, çok seyrek ve belirli dolgunluğa erişemediği için önümüzdeki yılın mahsulün de düşecek olması üreticileri endişelendirdi.

GÖZLER, YAĞMASI BEKLENEN BAHAR YAĞMURUNDA

İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlarla başa çıkmaya çalışan Antep fıstığı ve zeytin yetiştiricileri, gözlerini mart ve nisan aylarında yağması beklenilen bahar yağmurlarına dikti.

Şehitkamil ilçesinin kırsal Arıl Mahallesi'nde Antep fıstığı ve zeytin yetiştiriciliği yapan çiftçi Mustafa Özer, yağışların olmaması nedeniyle korktuklarını ifade etti.

YAĞIŞ UMUDU

Bu yılın çok kurak geçtiğini belirten Özer, "Kışın yağış yoktu. Bu kış bizim için çok kötü geçti. Kışın kar yağmadı. Yağmurda neredeyse hiç yağmadı. Yani yağış az oldu. Bu yağış ağaçlar için yetersiz kaldı. Umudumuz nisan ve mart aylarında. Bu aylarda yağış olursa bir umut olur. Fakat bu şekilde kuraklık devam ederse ağaçların durumu kötü olur. Biz kuraklık olmasından korkuyoruz. Normalde bu ayda çift sürmezdik, otların içinden gidemezdik. Fakat otlar yeni yeni çıkıyor." dedi.

“İNŞALLAH MART, NİSAN VE MAYIS AYINDA BİR RAHMET OLUR”

Kurak dönemin devam etmesi halinde verim alamayacaklarını söyleyen Cuma Yıldırım ise "Bu sene çok kurak geçti. Sadece birkaç defa yağış oldu, o da çok azdı. Normal şartlarda bu aylarda otlar bizim dizlerimize kadar geliyordu. Tarlalar ot ile dolu oluyordu ama bu sene ot diye bir şey yok. Kuraklıktan ağaçlar ve hayvanlarda etkilenecek. Büyüklerimizin deyimlerine göre kuraklık belki ağaçlarımızı çok etkilemese de hayvanlarımızı çok etkileyecek. Çünkü arpa ve buğday olmayınca biz önümüzdeki günlerde ya da yıllarda hayvanlara ne vereceğiz? İnşallah mart, nisan ve mayıs ayında bir rahmet olur." diye konuştu.

“NİSAN VE MAYIS AYINDA YAĞIŞ OLURSA DÜZELME OLUR”

Dört gözle yağmur beklediklerini belirten Mehmet Çetin Özer de, "Havalar çok kötü geçti. Toprak kuru ve köylü zor durumda. Ağaçlardan hiçbir verim alamıyoruz. Verimi bırakın biz ağaçların kurumasından korkuyoruz. İnşallah martta ve nisanın sonlarında bir yağış olursa belki biraz düzelme olur. Ağaçlar kurumasın biz verim istemiyoruz. Fıstık ve zeytin ağaçlarında kuruma çok." şeklinde konuştu.