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- Gazprom: Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltabiliriz
Gazprom: Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltabiliriz
- 22.11.2022 - 15:21
Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığını belirterek, durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağını bildirdi.
Denge değiştiği takdirde 8 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır
Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır." ifadesine yer verildi.
Suca noktasından sevkiyat yapılacak
AA'nın haberine göre, açıklamada, Gazprom'un Suca noktasından bugün 42,9 milyon metreküp doğalgaz sevk edeceği kaydedildi.
Gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından
Ukrayna, 10 Mayıs'ta, Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.