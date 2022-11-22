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Gazprom: Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltabiliriz

Gazprom: Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltabiliriz

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken, yaşanan gelişmelerin ışığında Avrupa'da enerji krizi ve doğalgaza ulaşım konusunda sorunlar yaşanırken, Rus enerji şirketi Gazprom yeni bir açıklama yaptı.