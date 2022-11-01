Gazprom'un doğalgaz ihracatı ve üretimi düşüyor

Gazprom'un doğalgaz ihracatı ve üretimi düşüyor

Rus enerji şirketi Gazprom, yaşanan savaşa paralel olarak gelişen olaylar ışığında faaliyetleri ile adından çok sık söz ettiriyor.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, doğalgaz ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6, üretimi ise yüzde 18,6 geriledi.

Yılın 10 ayındaki doğalgaz üretimi yüzde 18,6 azaldı

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 10 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 azalışla 344 milyar metreküpe düştü.

BDT dışı ülkelere doğalgaz ihracatı yüzde 42,6 düştü

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,6 azalarak 91,2 milyar metreküp oldu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sevkiyatların, sözleşme yükümlülüklerinin de üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının sağlanması garanti değil

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, kış döneminin güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediği aktarıldı.

Küresel doğalgaz talebi düştü

Küresel doğalgaz talebinin yılın 10 ayında 40 milyar metreküpten fazla düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin 40 milyar metreküple küresel talep gerilemesinde yüzde 95 paya sahip olduğu ifade edildi.