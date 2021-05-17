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- Geçen yılın genç iş gücü verileri yayınlandı
Geçen yılın genç iş gücü verileri yayınlandı
- DHA
- 17.05.2021 - 18:01
- Güncelleme : 17.05.2021 - 18:05
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılındaki yüzde 26'dan 2020 yılında yüzde 28,3'e geldi.
Aynı dönemde genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 18,3'ten yüzde 21,2'ye, genç kadınlarda yüzde 34'ten yüzde 35,7'ye yükseldi.
Bu dönemde genç nüfusun istihdam oranı da yüzde 33,1'den yüzde 29,2'ye düştü. Aynı dönemde genç erkeklerde istihdam oranı yüzde 43,4'ten yüzde 38,8'e gerilerken, genç kadınlarda yüzde 22,6'dan yüzde 19,2'ye indi.
GENÇLERDE İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 44,4'TEN YÜZDE 39,1'E GERİLEDİ
Bu dönemde, gençlerde iş gücüne katılma oranı yüzde 44,4'ten yüzde 39,1'e geriledi. Bu dönemde, genç erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 55,9'dan yüzde 50,1'e, genç kadınlarda yüzde 32,6'dan yüzde 27,5'e düştü.
Buna karşılık, gençlerde işsizlik oranı, 25,4'ten yüzde 25,3'e düşerken, genç erkeklerde işsizlik yüzde 22,5'ten yüzde 22,6'ya yükseldi, genç kadınlarda yüzde 30,6'dan yüzde 30,3'e geriledi.
YÜZDE 28,3 SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLDİ
İstihdam edilen gençlerin yüzde 20,7'si tarım sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51'i de hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19,3'ü tarım sektöründe, yüzde 32,9'u sanayi sektöründe, yüzde 47,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 23,9'u tarım, yüzde 18,5'i sanayi, yüzde 57,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.