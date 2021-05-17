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Geçen yılın genç iş gücü verileri yayınlandı

Geçen yılın genç iş gücü verileri yayınlandı

TÜİK verilerine göre ne eğitimde ne de işte olan gençlerin oranı 2020'de yüzde 28,3'e yükselirken, istihdam oranı da yüzde 29,2'ye geriledi.