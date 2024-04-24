Gönül Dağı 136. bölüm 2. fragman: Önce Dilek, şimdi de Selma! Son nefesini veriyor... Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle milyonları gözyaşlarına boğacak. Dilek’in acılı vedasının ardından Selma’dan da acı haber geldi. İşte Gönül Dağı 136. bölüm 2. fragman…

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ensonhaber.com

Her hafta Anadolu'nun sıcacık atmosferi ve içten insanlarının dokunaklı hikayeleriyle izleyicilere kucak açan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in özenle kaleme aldığı bu özel yapım, sadece güçlü hikayesiyle değil, aynı zamanda başarılı oyuncu kadrosuyla da büyük alkış alıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimler, her bölümde canlandırdıkları karakterlerle izleyicilerin kalbinde taht kuruyor.

Yeni bölümü heyecanla beklenirken bir fragman daha geldi. Herkes gözyaşlarına boğulacak.

Selma'nın acı haberi gözyaşlarına boğacak

Dizinin yeni bölüm fragmanında Elif, ani sancı yaşıyor. Tam mutlu olacaklar derken, doktora gittiğinde kötü haberi alıyor.

Öte yandan Selma trafik kazası geçiriyor ve apar topar hastaneye kaldırılıyor. Peki, Selma ölecek mi?

İşte Gönül Dağı 136. bölüm 2. fragman...