Geçmiş yapılandırmadaki vergi ve SGK affı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, açıkladığı vergi ve SGK yapılandırmasının “geçmiş yıllardaki yapılandırmalar gibi olacağını” söylemesi, dikkatleri önceki yapılandırmalara çevirdi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisi üzerinde de olumsuz etki yarattı. Devlet, kişi ve işletmelere gerek kaynak yaratarak gerekse yeni uygulamaları devreye sokarak çeşitli açılardan destek vermeye çalıştı. Bu süreçte işverenlerin beklediği vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları ile ilgili yapılandırma haberi, geçen hafta geldi.

MÜJDE NİTELİĞİNDE BİR AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklama ile vergi ve prim borçlarını ödeyemeyenler için müjde niteliğinde bir haber vererek, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışma yapıldığını söyledi.

TORBA YASANIN TEKNİK KISIMLARI TAMAMLANMAYA ÇALIŞILIYOR

43 maddelik torba yasa teklifinde kısa çalışma, vergi indirimi ve yurt dışında bulunan döviz, altın gibi sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde vergi alınmamasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Açıklamaya göre vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasının teknik kısımlarını tamamlamaya çalışılıyor. Tamamlandığında kanun teklifi görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak.

"YAPILANDIRMANIN ŞARTLARI GEÇMİŞ YILLARDAKİLER GİBİ OLACAK"

Mehmet Muş, bu çalışmanın geçmiş yıllardaki yapılandırmalar gibi olacağını belirtip, geçmiş yapılandırmalara gönderme yapınca, bu yapılandırmaları hatırlatmak istedik.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan vergi yapılandırmaları sadece vergi ve SGK primlerini kapsamanın dışında daha geniş kapsamda bir yapılandırma şeklinde gündeme gelmişti. Pek çok alandaki kamu borçları, gecikme cezası ve gecikme zamlarının ana paraları ve ödeme vadesine göre faiz eklenerek tahsil edilmişti.

GEÇMİŞ YAPILANDIRMALARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİ?

-Sadece KDV, gelir vergisi gibi verginin her çeşidini ve isteğe bağlı sigorta primleri ve Bağ-Kur da dahil olmak üzere SGK primlerini içeriyordu. Bunlara ilave olarak emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, askerlik para cezası, trafik cezaları, idari para cezaları, su borçları ve öğrenim kredisi borçlarını da kapsıyordu.

-Tüm borçların ana paraları ve vadesine göre işletilen faizi ile birlikte tahsil ediliyordu.

-Yapılandırma ilgili kuruma şahsen müracaat edilerek ya da belirtilen zamanda posta yolu ile başvurularak gerçekleşiyordu.

-Ödemeler bir takvim yılı içinde iki kere üst üste olmamak üzere iki kereden fazla aksatılırsa yapılandırma feshediliyordu.

-Ödemeler, tüm borcun peşin ödenmesi ya da 6, 9, 12 ve 18 ay ödenmesi seçenekleri ile ödenebiliyordu.

- Bu ödemeler 2 ayda bir yapılıyordu. Yapılandırması 18 taksit olan biri toplam borcunu 36 ayda kapatabiliyordu.

YAPILANDIRMASI BOZULANLAR İÇİN FIRSAT

Bu anlamda 2018 yılının ortalarında gerçekleştirilen en son yapılandırmada 18 taksit seçeneğini kabul eden birinin, son taksit tarihinin henüz gelmediğini de belirtmek gerek. Bu anlamda yeni yapılacak yapılandırma, bir önceki yapılandırması bozulmuş olanlar için de önemli bir fırsat olacak.

ÖĞRENCİ KREDİLERİ İLE ÇİFTÇİ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Kulislere yansıyan son bilgilere göre, öğrenci kredileri ile çiftçi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

UZUN VADEDE TAKSİTLENDİRME BEKLENİYOR

Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonrasında da uzun vadeli taksitlendirilmesi amaçlanıyor.

KONAKLAMA VERGİSİ TEKRAR ERTELENDİ

Daha önce bir kez ertelenen turizmde konaklama vergisinin yürürlüğe girmesi, sektörün içinde bulunduğu şartlardan dolayı 2022'nin başına ertelendi.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet gibi ekonomik, sermaye piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünün açılacağından bir vergi talep edilmeyeceği açıklandı. Bunun süresinin de 30 Haziran 2021 olduğu açıklandı.

"BİR SİCİL AFFI YOK"

Muş, açıklamasında daha önce sicil affı sağlandığını belirterek, “Bunu pandemi sürecinde yapmıştık. Bununla alakalı bir çalışmamız şu an söz konusu değil." dedi.