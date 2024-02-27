'Geleceğe Miras' projesinin 5'inci tanıtımı Stratonikeia Antik Kenti'nde gerçekleşti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden "Geleceğe Miras” projesinin 5'inci tanıtımını gladyatörleri ile adını duyurmuş Stratonikeia Antik Kenti'nde gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanılığı Efes, Hierapolis, Aphrodisias ve Bergama olmak üzere 4 kültür mirası ile başladığı tanıtımlarımıza ara vermeden devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı paylaşımda bugün de "Geleceğe Miras Stratonikeia Antik Kenti ile Lagina ve Labranda Kutsal Alanları"nı kapsayan 3 ayaklı çalışmanın detaylarını paylaştığını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Geleceğe Miras” projemizin 5'inci tanıtımını gladyatörleri ile adını duyurmuş Stratonikeia Antik Kenti'nde gerçekleştirdik.

"Antik kentin içindeki köy meydanı yaşayan bir alana dönüşecek"

Hedefimiz antik kentin içindeki köy meydanını yaşayan bir alana dönüştürmek. Bu kapsamda evlerin ve dükkanların restorasyonunu yapacağız ve yok olma tehlikesi taşıyan bakırcılık, ayakkabıcılık, terzilik, el sanatları gibi mesleklerin burada yaşatılmasını sağlayacağız.

"Gece müzeciliğini başlatıyoruz"

Hayata geçireceğimiz çalışmalarımızın yanı sıra söz konusu bu üç sahada gece müzeciliğini de başlatacağız.

Devam edecek kazılar

Bu yoğun mesaimiz Sardis, Sagalassos, Milet ve Limyra başta olmak üzere diğer kazı alanlarımızda da devam edecek.

"Medeniyet miraslar uluslararası vitrinde ön plana çıkaracak"

Bütün bu eşsiz medeniyet miraslarımızı ulusal ve uluslararası vitrinde ön plana çıkaracak, hak ettikleri ilgiye ve ziyaretçi sayısına ulaşmalarını sağlayacağız.