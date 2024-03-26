Genç işsizlik oranı azaldı! Türkiye 9 AB ülkesinden daha iyi Dün TÜİK tarafından yayınlanan 2023 işsizlik verisinin ardından yapılan değerlendirmelerden biri de genç işsizlik oranı oldu.

AA

Türkiye'nin işsizlik verisi, geçen yıl yüzde 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi. Bu verinin içinde genç işsizlik verisi ayrı bir önem taşıyor.

Türkiye, 2023'te genç işsizlik oranında yüzde 17,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye, genç işsizliğindeki gerilemeden dolayı 2023'ü 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden daha iyi performansla tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden yapılan derlemeye göre; Türkiye'de geçen yıl işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.

Bu dönemde işsizlik, bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2023'te 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise 2 puan azalışla yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfusta işsizlik, son 10 yılın en düşük seviyesinde

Bu oranla genç nüfusta işsizlik, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Genç işsizlik oranında kadın ve erkek ayrımı

Genç işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla kadınlarda yüzde 25,2'den yüzde 23,2'ye, erkeklerde yüzde 16,4'ten yüzde 14,3'e geriledi.

"Ne eğitimde ne istihdamda olan" gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı da geçen yıl yüzde 22,5 olarak belirlendi. Bu oran, 2022'de yüzde 24,2 düzeyindeydi.

Aylık düşüş sürüyor

Genç işsizlik oranı aylık olarak da düşüş gösteriyor. Son yıllarda yüzde 20'lerin üzerinde seyreden aylık genç işsizlik oranı, Ocak 2024'te yüzde 16,6 olarak hesaplandı.

Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Genç işsizlik oranı geçen yıl Türkiye'de yüzde 17,4 olarak ölçülürken, AB ortalaması yüzde 14,5, Euro Bölgesi ortalaması ise yüzde 14,4 oldu.

Türkiye, genç işsizlik oranıyla İspanya, Yunanistan, İtalya, İsveç, Romanya, Portekiz, Slovakya, Hırvatistan ve Lüksemburg'un gerisinde yer aldı.

Avrupa'da genç işsizliğin en yüksek olduğu ülke: İspanya

Avrupa'da genç işsizliğin geçen yıl en yüksek olduğu ülkeler; yüzde 28,5 ile İspanya ile yüzde 26,7 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik oranı İtalya'da yüzde 22,7, İsveç'te yüzde 22,1, Romanya'da yüzde 21,8, Portekiz'de yüzde 20,3, Slovakya'da yüzde 19,8, Hırvatistan'da yüzde 19 ve Lüksemburg'da yüzde 18,8 olarak hesaplandı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya, yüzde 5,8 ile en düşük genç işsizlik oranına sahip ülke oldu. Almanya'yı yüzde 8,2 ile Hollanda ve yüzde 8,3 ile Çekya izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)