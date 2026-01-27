Gıda denetimlerinde şeffaflığa yaka kameralı çözüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gıda denetimlerinde yeni dönem başladı.

Denetimlerde yaka kamerası uygulamasına geçiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde şeffaflığı artırmak ve olası itirazlarda delil oluşturmak amacıyla denetçiler için yaka kamerası uygulamasını hayata geçiriyor.

DENETİMLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, gıda denetimlerinde görsel delil oluşturmak amacıyla “yaka kamerası” uygulamasına geçileceğini açıkladı. Kaya, uygulamanın hem denetimlerin etkinliğini artıracağını hem de sürecin daha şeffaf yürütülmesini sağlayacağını belirtti.

1 YILDA 1,3 MİLYONDAN FAZLA DENETİM

Tüketici sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Kaya, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmediğini ifade etti. Geçen yıl kasım ayına kadar 8 bin 113 personelle toplam 1 milyon 362 bin 867 denetim gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, bu süreçte 572 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Denetimlerde 32 bin 988 uygunsuzluk tespit edilirken, toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uygulandı.

FİİLİ SALDIRI VE TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEM

Denetimlerin daha etkin hâle getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kaya, denetimler sırasında zaman zaman sorunlarla karşılaşıldığını dile getirdi. Resmî kontroller sırasında fiili saldırı, hakaret ve tehdit gibi durumların yaşanabildiğini aktaran Kaya, bu tür olumsuzlukların önüne geçmek ve denetimleri kayıt altına almak amacıyla yaka kamerası kullanımına geçileceğini kaydetti. Görüntülerin belirli bir süre saklanacağını belirten Kaya, olası itirazlarda bu kayıtların delil olarak kullanılacağını ifade etti.

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞTI

Öte yandan Kaya, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerinin yoğunlaştırıldığını belirterek, işletmelere daha dikkatli ve düzenli faaliyet göstermeleri çağrısında bulundu.