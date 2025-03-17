Giresun'da fındık fiyatları 132-140 lira arasında değişiyor

AA
Giresun, Türkiye'de fındık üretiminin en çok yapıldığı illerin başında geliyor.
Giresun Ticaret Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bölük yaptığı açıklamada, son haftalarda 130-135 lira arasında durağan bir seyir izleyen fındık fiyatının yeniden yükselişe geçmeye başladığını belirtti.
FİYATLAR, ARZ TALEP DENGESİNE GÖRE ŞEKİLLENİYOR
Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine işaret etti.
Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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