Goldman Sachs yıl sonu ons altın tahmini: 3 bin 300 dolar

Haber Merkezi

Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini belirli şartlara göre senaryolar türeterek yükseltti.

Banka, "Daha yüksek merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını ve bunun fon oranı düştükçe ETF varlıklarında kademeli bir artışla birleşeceğini" tahmin ediyor.

3 BİN 100 DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs merkez bankası talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 2 bin 890 dolardan 3 bin 100 dolara çıkardı.

3 BİN 300 DOLAR POTANSİYELİ

Ancak tarife endişeleri de dahil olmak üzere politika belirsizliği yüksek kalırsa Goldman, uzun süreli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle yıl sonuna kadar altında ons başına 3 bin 300 dolara çıkma potansiyeli görüyor.

3 BİN 200 BEKLENTİSİ

Banka ayrıca merkez bankası talebi varsayımını önceki 41 tonluk tahminden aylık 50 tona yükseltti. Goldman, alımların aylık ortalama 70 ton olması durumunda altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3 bin 200 dolara çıkabileceğini de söyledi.

FED FAİZİ SABİT TUTTARSA 3 BİN 60 DOLAR

Buna karşılık, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutarsa, banka aynı dönemde altının ons başına 3 bin 60 dolara ulaşmasını bekliyor.

UBS: 3 BİN 200 DOLAR

Tahminlerini güncelleyen İsviçre merkezli banka UBS, altının 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.