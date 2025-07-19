Goldman Sachs’tan Merkez Bankası için faiz tahmini

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki toplantısında piyasa beklentisinin üzerinde, 350 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngördü.

Analistler, olumlu makroekonomik göstergelere dikkat çekerken, siyasi belirsizliklerin risk oluşturduğunu da vurguladı.

KARAR 24 TEMMUZ'DA VERİLECEK

Goldman Sachs analistleri, ortaya çıkan risklere rağmen olumlu makroekonomik göstergeleri gerekçe göstererek TCMB'nin 24 Temmuz toplantısında piyasa konsensüsünden daha agresif bir faiz indirimi yapacağını öngördü.

Piyasa oluşan genel 250 baz puanlık beklentiye karşın ABD'li banka 350 baz puan faiz indirimi yapılacağını tahmin etti.