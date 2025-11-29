- Gram altın 5 bin 763 liradan işlem görüyor.
- Çeyrek altın 9 bin 499 TL ve ons altın 4 bin 217 dolar seviyelerinde.
- Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket sürüyor.
Hareketli günler geçiren altında son tahminler yakından takip ediliyor.
Hafta başında 5 bin 500 TL seviyelerinde yönünü yukarı çeviren gram altın cuma günkü kapanışta 5 bin 700 TL'nin üzerini test etti.
Şu anda altının gramı 5 bin 763 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 499 TL seviyelerinde seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI 28 KASIM 2025
Gram altın fiyatı alış: 5 bin 762,77 TL
Satış: 5 bin 763,55 TL
Çeyrek altın fiyatı alış: 9 bin 287,46 TL
Satış: 9 bin 499,83 TL
Yarım altın fiyatı alış: 18 bin 516,87 TL
Satış: 18 bin 999,65 TL
Tam altın fiyatı alış: 37 bin 883,10 TL
Satış: 37 bin 883,10 TL
Cumhuriyet altın fiyatı alış: 38bin 404,00 TL
Satış: 38 bin 983,00 TL
Ons altın fiyatı alış: 4 bin 217,39 dolar
Satış: 4 bin 217,96 dolar