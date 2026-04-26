Gram altın bir haftada yüzde 2,4 değer kaybetti

Bu hafta yatırım araçlarının performansı açıklandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,23, altının gram fiyatı yüzde 2,40, euro/TL yüzde 0,61 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.212,29 puanı ve en yüksek 14.616,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,23 altında 14.409,07 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ise 3 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı düşüşle tamamladı.

Altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,6 değer kaybıyla 4 bin 708 dolardan kapattı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,40 azalışla 6 bin 815 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 düşüşle 47 bin 87 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 772 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,41 azalarak 11 bin 557 liraya indi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 815 lira

Çeyrek altın: 11 bin 557 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 87 lira

Tam altın: 46 bin 228 lira

Yarım altın: 23 bin 114 lira

DÖVİZ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artarak 45,0240 lira olurken, avro yüzde 0,61 azalışla 52,7850 liraya geriledi.

FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.