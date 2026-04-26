TTK'da değişen istihdam şartları: 32 yaş sınırı geldi

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ana statüsünde yapılan değişiklikle, istihdam şartlarına yaş kriteri eklendi.

Madencilik faaliyetlerinde işçi statüsünde istihdam edilecek personel için yaş sınırı getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar hükümlerinin uygulanmasından TTK Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

32 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMA ŞARTI

Buna göre, TTK ve bağlı ortaklıklarında yer altı ve yer üstü madencilik faaliyetlerinde işe alınacak işçiler için ilan tarihi itibarıyla 32 yaşını aşmamış olma şartı aranacak.

Kararda, görevlerin niteliği ve risk düzeyi dikkate alınarak, sağlığa ilişkin şartlar ile diğer kriterlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenebileceği de ifade edildi.