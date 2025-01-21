Gram altın rekor kırdı! 21 Ocak'ta piyasalara Trump etkisi

Haber Merkezi

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıktı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 artışla 2 bin 708 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 724 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 122,0971 lira

Çeyrek altın: 5 bin 293,9777 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 572,072 lira

Tam altın: 21 bin 572,072 lira

Yarım altın: 10 bin 588,751 lira

BRENT PETROL YATAY SEYİRDE

Trump'ın petrol üretimini artıracağına yönelik söylemleri sonrası Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,8 değer kaybıyla 79,2 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne yatay seyirle başladı.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 düşüşle 10.008,82 puandan başladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,5670'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,6080 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,6080 lira

Euro: 37,0068 lira

Sterlin: 43,7116 lira

BITCOIN

Kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 5,20 ve 5 bin 585,4 dolar düşüşle 101 bin 779,1 dolara geriledi.