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Gram altında yeni rekor: Yükseliş sürüyor

Gram altında yeni rekor: Yükseliş sürüyor Altın fiyatları, ticaret savaşları korkusuyla yaşadığı kayıpları geri aldı. Gram altın, hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle rekor kırdı.