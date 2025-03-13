Gram altından yeni rekor

Haber Merkezi

Ons altın 2 bin 945 dolarla, 24 Şubat'ta çıktığı 2 bin 956,25 dolarlık rekora yakın seyrederken, yurt içinde gram altın fiyatı ise yeni rekorunu kırdı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün tabelalara rekor rakamlar yansıyor.

Gram altın güne 3 bin 459 liradan başlamıştı. Güne 3 bin 467 liradan devam ediyor.

Cumhuriyet altını ise 23 bin 957 lira ile 24 bin lira olmaya çok yaklaştı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 467 lira

Çeyrek altın: 5 bin 878 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 957 lira

Tam altın: 23 bin 506 lira

Yarım altın: 11 bin 757 lira

ALTIN FİYATLARINI ARTIRAN NEDEN

Altın fiyatları, ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergileri, Avrupa Birliği (AB), Çin ve Kanada'dan verilen karşılıkların ticaret savaşlarını doğuracağına dair endişe ve ABD ekonomisinin resesyona girmesi riski ile artıyor.

Belirsizlikler ve endişe yatırımcıyı "güvenli liman" altına yöneltiyor.

Yurt içinde de gram altın, ons altına paralel yükseliyor.