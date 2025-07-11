Gümüş fiyatları rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bakıra ve Brezilya'ya yüzde 50 vergi uygulanacağını bildirilmesiyle birlikte bakında altında ve gümüşte artış yaşandı.

Ons gümüş 37 doları görürken, gram gümüş ise 49 liranın üzerine çıktı.

FİNANS DÜNYASINDA REKOR KIRILDI

Bugün kripto para piyasamında en fazla işlem gören Bitcoin de 118 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

TRUMP, KANADA ÜRÜNLERİNE VERGİ UYGULAYACAK

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Öte yandan Fed yetkililerinden de faiz indirimi mesajları geldi.

GEVENLİ LİMANLARA TALEP ARTTI

Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirterek, Fed üyelerinden gelen güvercin mesajların da altının ons fiyatını desteklediğini aktardı.

ONS ALTIN

Altının onsu ise fünün kapanışında 3 bin 359 dolara çıktı.