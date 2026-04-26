Gümüşte zam senaryoları

İran kaynaklı enerji gerilimi ve küresel enflasyon endişeleri, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıklarda dalgalanmaya yol açıyor. Artan fiyatların ardından perakende talepte ise sınırlı bir zayıflama gözlemleniyor.

Analistler, gümüş fiyatlarına ilişkin farklı senaryolara dikkat çekiyor.

Temel senaryoda fiyatların 85-140 dolar aralığında seyretmesi beklenirken, faiz baskısının sürmesi halinde 60-90 dolar bandında dengelenme öngörülüyor.

300 DOLARA KADAR YÜKSELECEK TAHMİNİ

İyimser tabloda ise altın-gümüş oranının tarihi seviyelere dönmesi durumunda fiyatların 150-300 dolar aralığına kadar yükselebileceği ifade ediliyor.

84 DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan Chase ve London Bullion Market Association verilerine göre, yıl genelinde ons gümüşün 79-81 dolar bandında seyretmesi, 84 dolar seviyesinin ise test edilmesi mümkün görülüyor.

"GÜMÜŞÜN GERÇEK DEĞERİ 40 DOLAR"

Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen ise gümüşün teorik olarak daha düşük seviyelerde fiyatlanması gerektiğine dikkat çekti. Nguyen, metalin “adil değerinin” yaklaşık 40 dolar/ons civarında olabileceğini belirtti.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Gümüşün büyük ölçüde altın tarafından yukarı çekildiğini ifade eden Nguyen, buna rağmen kısa vadede yükseliş eğiliminin tamamen sona ermesinin beklenmediğini kaydetti.