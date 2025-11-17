Güney Koreli şirketlerden yerli yatırım atağı

- Güney Koreli Samsung, Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group ve Hanwha, çip ve yapay zeka gibi alanlarda yüz milyarlarca dolarlık yerli yatırım yapacaklarını duyurdu.
- Bu yatırımlar, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un bu şirketlerle yaptığı bir toplantıda açıklandı.
- Samsung, çip üretim kapasitesini artırırken, Hyundai Motor Group, yapay zeka ve robotik gibi yeni alanlara yatırım yapacak.
Güney Kore'nin önde gelen şirketleri, çip, yapay zeka ve teknoloji geliştirme alanlarında yüz milyarlarca dolarlık yerli yatırım yapma sözü verdi.
Yonhap'ın haberine göre Samsung, Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group ve Hanwha şirketleri, yerli yatırımı canlandırmaya katkıda bulunacaklarını açıkladı.
Yatırım taahhütleri, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un adı geçen şirketlerin yöneticileriyle yaptığı toplantıda duyuruldu.
Toplantıda, Seul ile Washington arasındaki tarife anlaşmasının uygulanmasına yönelik takip tedbirleri ele alındı.
309 MİLYAR DOLARLIK ÇİP ÜRETİMİ YATIRIM PLANI
Samsung, 5 yıllık yaklaşık 309 milyar dolar değerindeki yatırım planıyla çip üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Planın önemli bir kısmının yapay zeka veri merkezine ayrılacağı belirtiliyor.
86 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA, YAZILIM YATIRIMI
Hyundai Motor Group, 2030'a kadar Güney Kore'ye toplam yaklaşık 86 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bunun yaklaşık 34 milyar doları yapay zeka, yazılım tanımlı araçlar, robotik ve hidrojen gibi yeni iş alanlarına ayrılacak.
88 MİLYAR DOLARLIK ÇİP ÜRETİMİ YATIRIMI
SK Group da yapay zeka alanındaki artan talebi karşılamak amacıyla çip üretimine odaklanarak 2028'e kadar 88 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
69 MİLYAR DOLARLIK PARÇA YATIRIMI
LG Group, gelecek 5 yıl içinde 69 milyar dolar yatırım yapacağını, bunun yüzde 60'ını malzeme, parça ve ekipman alanlarına ayıracağını bildirdi.
12 MİLYAR DOLAR TERSANE VE SAVUNMA YATIRIMI
Hanwha ise tersane ve savunma alanlarında yaklaşık 7 milyar dolar, ayrıca ABD'de şirkete ait olan Philadelphia Tersanesine yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.