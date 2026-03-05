5 soruda eşel mobil sistemi nedir

İsrail'in İran'a saldırması sonucunda artan petrol fiyatlarının yukarıya çekince bundan etkilenen akaryakıt fiyatlarının vatandaşı mağdur etmemesi için önlem alındı.

Eşel mobil sistemi, Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden devreye alındı. Bu sistemle akaryakıt fiyatları yükseldiğinde vergi indirimi uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAMMIN VATANDAŞA DAHA AZ YANSITILMASI AMAÇLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.

FİYAT ARTIŞINDA ZAMMIN YÜZDE 75'İNİN ÖTV'Sİ İNDİRİLECEK

Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

LİMİTLER BELİRLENDİ

Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.

2 MART'TA UYGULANAN ÖTV GEÇİLMEYECEK

Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.

ÖTV'NİN YÜZDE 75'İ İLE BUNA BAĞLI KDV'DEN VAZGEÇİLECEK

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.

10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK

Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.

Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.

5 SORUDA EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR

1. Soru: Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak?

Cevap: 2 Mart tarihi baz alınarak bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75’ine kadar bu ürünlerin ÖTV’si indirilecek.

2. Soru: Uygulama kapsamında akaryakıt ürünlerinde ne kadar ÖTV indirimi yapılabilecek?

Cevap: Benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya ve LPG’de kilogram başına 11,3830 liraya kadar ÖTV indirimi yapılabilecek.

3. Soru: Akaryakıt fiyatları düşerse sistem nasıl işleyecek?

Cevap: Fiyat düşüşü durumunda azalışın yüzde 75’ine kadar ÖTV artırılabilecek. Ancak bu artış 2 Mart’ta uygulanan ÖTV tutarını geçemeyecek.

4. Soru: 10 liralık akaryakıt fiyat artışı vatandaşa ne kadar yansıyacak?

Cevap: 10 liralık artışın yalnızca 2,5 lirası pompa fiyatına yansıyacak, kalan 7,5 liralık bölüm ise ÖTV ve buna bağlı KDV indirimiyle devlet tarafından karşılanacak.

5. Soru: ÖTV indirimi ve KDV uygulaması fiyat artışlarına nasıl yansıyacak?

Cevap: Artışın yüzde 75’ine kadar ÖTV indirilip, buna bağlı KDV’den vazgeçilerek, fiyat artışı vatandaşa sınırlı yansıyacak.