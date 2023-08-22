Güneydoğulu hububat ihracatçısı hedefine Afrika'yı koydu Hububat dünya için önemli gıda ürünlerinin başında geliyor. Türkiye de önemli bir hububat ve bakliyat ihracatçısı.

AA

Türkiye'den Afrika ülkelerine ihracat giderek daha çok artıyor.

Güneydoğu Anadolu'daki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üreticileri, Afrika pazarından daha fazla pay almak istiyor.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektörlerinin yeni pazarlara dahil olması ve var oldukları pazarlarda daha fazla pay alması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Somali, Etiyopya ve Cibuti'ye heyet gönderildi

Türkiye'nin geçmişte Afrika'ya yaptığı yardım dolayısıyla Afrika ülkelerinin Türkiye ve ürünlerine karşı büyük sempati duyduğunu ifade eden Kadooğlu, "Bunu fırsata çevirmek için çalışma yapıldı, hemen heyet oluşturuldu ve Somali, Etiyopya ve Cibuti'ye gönderildi." dedi.

"2 milyon dolarlık sipariş aldık"

Raporlarda Afrika pazarında ağırlık verilmesi gerektiğini anladıktan sonra çalışmalara başladıklarını dile getiren Kadooğlu, şöyle devam etti:

Afrika'ya gidebilecek çok ürünümüz var. Cibuti, Somali ve Etiyopya'dan 42 ithalatçı firma Gaziantep'e getirildi ve o gün burada yaklaşık 2 milyon dolarlık sipariş aldık. Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan Malatya'dan ihracatçılar gelerek numunelerini getirerek ikili görüşmelere katıldılar, bu beni gururlandırdı.

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