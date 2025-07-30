Günün kapanışında altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) gün sonunda standart altının kilogram fiyatının geldiği nokta hesaplandı.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 348 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 338 bin lira, en yüksek 4 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 355 bin 100 lira oldu.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 495 milyon 83 bin 536,40 lira, işlem miktarı ise 1.496,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 86 milyon 732 bin 786,58 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Altın güne başladığı seviyenin altında işlem görüyor. Buna göre;

Gram altın: 4 bin 313 lira

Çeyrek altın: 7 bin 315 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 804 lira

Tam altın: 29 bin 240 lira

Yarım altın: 2 bin 521 lira