Petrol
85.86
-1.51%
Euro
18.1671
0.05%
Dolar
18.5281
0.12%
Altın
996.27
0.84%
Borsa
318
0.00%
Bitcoin
370.988
2.92%
BTXN Coin
11.19
0.90%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracı teslim edildi.
    • 30.09.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi

    Türk savunma sanayisinin ürettiği araçlar, güvenlik güçlerinin gücünü artırmaya devam ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğinin bilgisini Twitter'de paylaştı.

    Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

    "Gökyüzündeki gözcülerin sayısı arttı"

    AA'nın haberine göre, paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz.." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.

    Bayraktar TB'ler teslim edildi - Video

    Bayraktar


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    'Dünya Habitat Günü’ne ev sahipliği yapıyoruz'
    Gündem

    'Dünya Habitat Günü’ne ev sahipliği yapıyoruz'

    Trabzon'da, kornea nakli olacağı gün terastan düşerek hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Trabzon'da, kornea nakli olacağı gün terastan düşerek hayatını kaybetti

    Görüş Bildir