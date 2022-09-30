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- Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracı teslim edildi.
- 30.09.2022 - 17:22
- Güncelleme : 30.09.2022 - 17:27
Türk savunma sanayisinin ürettiği araçlar, güvenlik güçlerinin gücünü artırmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğinin bilgisini Twitter'de paylaştı.
Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.
"Gökyüzündeki gözcülerin sayısı arttı"
AA'nın haberine göre, paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz.." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.
Bayraktar TB'ler teslim edildi - Video