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    Haftada 4 gün çalışma, verimliliği artırıyor

    İngiltere'de 70 şirket üzerinden yapılan bir araştırmaya göre 4 gün çalışmak personel verimliliğini yüzde 49 artırıyor. Bazı kesimler ise bu çalışma modelini zorlayıcı buluyor.
    • 20.09.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:02
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    Haftada 4 gün çalışma, verimliliği artırıyor

    İngiltere'de bazı şirketler haftada 4 gün çalışmayı denemeye başladı.

    Şimdiye kadar oluşturulan programa, 70 şirket katıldı.

    Toplamda 3 binden fazla çalışanı bulunan şirketlerin çoğu bu uygulamadan memnun kaldı.

    Yüzde 88’i memnun

    Bu şirketler ile ilgili yapılan bir ankette “4 gün çalışmak gerçekten işe yarıyor” sonucu çıktı.

    Katılımcıların yüzde 88'i, 4 günlük çalışma modelinin iyi işlediğini aktardı.

    Sadece yüzde 2'lik bir kısım, bu modeli zorlayıcı buldu.

    Maaşları kesilmiyor

    Modele göre 4 günlük çalışmada 32 saatlik mesai harcanıyor.

    Çalışanların maaşında bir kesintiye gidilmiyor.

    Pilot uygulamanın kasım ayında biteceği belirtiliyor ancak şirketlerin yüzde 86'ı bu uygulamayı sürdürmeyi planlıyor.

    Personel verimliliğini yüzde 49 artırıyor

    Yapılan incelemelere göre katılımcıların yüzde 49'u verimlilikte artış görürken, yüzde 46'lık kısım verimlilik konusunda bir değişim olmadığını söyledi.

    Şimdiye kadar İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada 4 gün mesai uygulamaları, bazı şirketlerce deneniyor.

    Haftada 4 gün çalışma, verimliliği artırıyor #1

    Bazıları başlangıçta vazgeçti

    Öte yandan uygulamanın daha fazla ülkede ve şirkette yayılması için kurulan “4 Day Week Global” isimli sivil toplum örgütü, bazı zorluklara da işaret ediyor.

    Onlara göre şirketlerin yüzde 20'si, başlangıç aşamasında uygulamadan vazgeçiyor.

    İzlandalı araştırmacılar önerdi

    Bu arada İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti.

    Bu çalışmanın ardından İngiltere’de pilot uygulama haziran ayında başlamıştı.


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