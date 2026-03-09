Haftanın ilk gününde altın ve döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, euro 51,0180 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 44,0810 liradan alınan dolar, 44,0830 liradan satılıyor.

51,0160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0180 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 44,0620, euronun satış fiyatı ise 50,9710 lira olmuştu.

Altının onsu 5 bin 172 dolarda yurt içinde gram altın ise 7 bin 329 lira.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 329 lira

Çeyrek altın: 12 bin 428 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 637 lira

Tam altın: 49 bin 714 lira

Yarım altın: 24 bin 857 lira

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı yüzde 0,31 düşüşle 119,2826 TL’ye geriledi. Ons gümüş de 84,16180 dolara indi.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,42 azalışla 14.842,00 puandan işlem gördü.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,35 artışla 67 bin 392,9 dolar oldu.