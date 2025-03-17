Haftanın ilk gününde piyasalar! 17 Mart'ta altın ve dolar fiyatları

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı, cuma günü 3 bin doların üzerini görerek rekor kırdı.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.
ONS ALTIN
Geçen haftayı 2 bin 985 dolardan kapatan altının ons fiyatı, yeni haftaya 2 bin 988 dolardan başladı.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 524 lira
Çeyrek altın: 5 bin 974 lira
Cumhuriyet altını: 24 bin 342 lira
Tam altın: 23 bin 906 lira
Yarım altın: 11 bin 952 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 düşüşle 36,5286'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,4 artışla 36,6915 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 36,6915 lira
Euro: 39,9196 lira
Sterlin: 47,5169 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise artan jeopolitik risklere paralel olarak yüzde 0,6 artışla 70,7 dolardan işlem görüyor.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 1,07 değer kaybederek 904,3 dolar düşüşle 83 bin 356,5 dolara geriledi.
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