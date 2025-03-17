Haftanın ilk gününde piyasalar! 17 Mart'ta altın ve dolar fiyatları
Haber Merkezi

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı, cuma günü 3 bin doların üzerini görerek rekor kırdı.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

ONS ALTIN

Geçen haftayı 2 bin 985 dolardan kapatan altının ons fiyatı, yeni haftaya 2 bin 988 dolardan başladı.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 524 lira

Çeyrek altın: 5 bin 974 lira

Cumhuriyet altını: 24 bin 342 lira

Tam altın: 23 bin 906 lira

Yarım altın: 11 bin 952 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 düşüşle 36,5286'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,4 artışla 36,6915 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 36,6915 lira

Euro: 39,9196 lira

Sterlin: 47,5169 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise artan jeopolitik risklere paralel olarak yüzde 0,6 artışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 1,07 değer kaybederek 904,3 dolar düşüşle 83 bin 356,5 dolara geriledi.

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Aslı Didari
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