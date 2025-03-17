Haberler



Ekonomi



Haftanın ilk gününde piyasalar! 17 Mart'ta altın ve dolar fiyatları

Haftanın ilk gününde piyasalar! 17 Mart'ta altın ve dolar fiyatları Ons altın 14 Mart'ta 3 bin 1,20 dolar, gram altın ise 3 bin 536 lira ile rekor kırdı. Ons altın bugün 2 bin 988 dolarda, gram altın ise 3 bin 524 liradan başladı.