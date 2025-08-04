Haftanın ilk iş gününde piyasalarda son durum

Para piyasalarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor...

Bu yılın en gözde yatırım araçlarının başında gelen altında bir hafta fiyatlar rekor kırarken, bir sonraki hafta tepetaklak olabiliyor.

Yatırımcılar ise fiyatlardaki ani değişimi anlık takip etmeye devam ediyor.

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Haftanın ilk günü piyasalar yurt içinde enflasyon rakamlarına odaklanacak.

Yurt dışında Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD dayanıklı mal siparişleri öne çıkıyor.

ALTIN VE DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

23 Temmuz’da 4 bin 471 TL seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kıran gram altın geçtiğimiz hafta çarşamba günü 4 bin 264 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Dip seviyeyi gördükten sonra altında rüzgar yeniden değişti.

Özellikle cuma günü altın fiyatlarında ani yükselişler dikkat çekti.

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 4 bin 388 TL

Çeyrek altın: 7 bin 145 TL

Yarım altın: 14 bin 290 TL

Tam altın: 28 bin 149 TL

Cumhuriyet altını: 28 bin 493 TL

Gremse altın: 70 bin 374 TL

Ons altın: 3 bin 356 dolar

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,21 artışla 37,12 dolara, platin yüzde 0,18 artışla 1.319,15 dolara, paladyum ise yüzde 0,19 gerileyerek 1.215,75 dolara indi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir haftanın son gününde de devam etti.

Dolar 0,09 yükselerek 40,67 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,13 düşüşe 47,09 TL seviyelerinden işlem görüyor.

İngiliz Sterlini günde 0,03 yükselişle 54,03 liradan işlem görürken, İsviçre Frangı ise 0,22 düşüşle 50,43 seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Türkiye saati ile 09.00 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,76 değer kazanarak 114 bin 413 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 2,73 yükselerek 3 bin 533 dolardan işlem görüyor.

BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 102 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile metal eşya ve makine, en çok kaybettiren yüzde 1,22 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdamın 73 bin kişi artarak beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'den 4,2'ye yükselmesinin ardından artan resesyon endişeleri değer kayıplarına yol açarken, BIST 100 endeksi ise günü pozitif bir seyirle tamamladı.