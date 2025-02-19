HAK-İŞ, bir sempozyumda asgari ücreti masaya yatıracak

AA

HAK-İŞ, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücreti tüm yönleriyle masaya yatırmak için harekete geçti.

Konfederasyonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle 24 Şubat'ta "Hukuki, Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Asgari Ücret Sempozyumu" düzenleyecek.

ASGARİ ÜCRET RAKAMI TARTIŞILACAK

Konfederasyon, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, sosyal taraflar ve akademisyenlerce tartışılacağı bir sempozyum düzenleyecek.

ÜÇ BAŞLIKTA İNCELENECEK

Sempozyumda, "Hukuki boyutuyla asgari ücret", "Ekonomik ve sosyal boyutuyla asgari ücret düzenlemeleri" ve "Asgari ücretin tespiti ve demokratik temsil" başlıklı oturumlarla, asgari ücret tüm yönleriyle ele alınacak.

"ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİNE DÖNÜŞTÜ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sempozyumla ilgili açıklamada, minimum ücret olması gereken asgari ücretin zaman içerisinde geçim ücretine dönüştüğüne dikkati çekerek, Türkiye'de çalışanların yarısına yakının asgari ücret ya da asgari ücrete komşu ücretle çalıştığını söyledi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YAPISINDA SORUN VAR"

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın yetersiz olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti: