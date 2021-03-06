Hakan Atilla, Borsa İstanbul'daki görevini bırakıyor iddiası

Hakan Atilla, 26 Mart'taki genel kurul öncesi 1 aylık izne çıktı, bu karar istifa sinyali olarak algılandı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteği ile 1 ay izne ayrıldı.

Atilla'nın bu kararı, istifa etme hazırlığında olduğu için aldığı iddia edildi.

Bilindiği üzere 26 Mart'ta Borsa İstanbul'un genel kurulu var.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’de İran yaptırımlarını delinmesiyle ilgili davada yargılanmış ve Mayıs 2018’de mahkeme 32 ay hapis cezası vermişti.

Temmuz 2019'da tahliye olan Hakan Atilla, Ekim 2019’da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.