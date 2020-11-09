Hakkari, BDDK verilerine göre eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il olarak tespit edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il, yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

HAKKARİ’DEN SONRA BORCUNA EN SADIK İL SİİRT

Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.

KREDİ GERİ ÖDEMEDE EN BAŞARISIZ İL KÜTAHYA

Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.

TAKİPTEKİ ALACAK MİKTARI EN FAZLA OLAN İL: İSTANBUL

63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.

Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5 milyar 800 milyon lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.

19 İLDE TAKİPTEKİ ALACAK TUTARI 1 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı, eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5 milyar 400 milyon lira olan Gaziantep dördüncü ve 4 milyar 100 milyon liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.

TAKİPTEKİ ALACAKLARIN TOPLAM NAKDİ KREDİYE ORANI

İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları (bin TL) şöyle: