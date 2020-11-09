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    Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu

    Hakkari, BDDK verilerine göre eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il olarak tespit edildi.
    • AA
    • 09.11.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 12:06
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    Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il, yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

    Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

    HAKKARİ’DEN SONRA BORCUNA EN SADIK İL SİİRT

    Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.

    KREDİ GERİ ÖDEMEDE EN BAŞARISIZ İL KÜTAHYA

    Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

    Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.

    TAKİPTEKİ ALACAK MİKTARI EN FAZLA OLAN İL: İSTANBUL

    63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.

    Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5 milyar 800 milyon lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.

    Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu #1

    19 İLDE TAKİPTEKİ ALACAK TUTARI 1 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

    Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı, eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5 milyar 400 milyon lira olan Gaziantep dördüncü ve 4 milyar 100 milyon liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.

    TAKİPTEKİ ALACAKLARIN TOPLAM NAKDİ KREDİYE ORANI

    İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları (bin TL) şöyle:

    İl

    Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde)

    Takipteki alacaklar

    Hakkari

    1,54

    43.640

    Siirt

    1,81

    135.428

    Kırşehir

    1,84

    126.193

    Rize

    1,96

    210.065

    Tunceli

    1,99

    31.085

    Karabük

    2,11

    156.710

    Muğla

    2,19

    874.727

    Edirne

    2,29

    243.883

    Bolu

    2,32

    158.123

    Karaman

    2,33

    148.321

    Gümüşhane

    2,37

    49.390

    Bayburt

    2,43

    26.183

    Nevşehir

    2,44

    156.532

    Yalova

    2,46

    211.457

    Aksaray

    2,47

    185.532

    Kastamonu

    2,52

    216.690

    Trabzon

    2,61

    563.017

    Ordu

    2,72

    378.498

    Sinop

    2,81

    105.135

    Kahramanmaraş

    2,82

    835.244

    Bilecik

    2,86

    200.380

    Antalya

    2,88

    3.953.663

    Şırnak

    2,96

    118.934

    Çankırı

    2,98

    135.972

    İzmir

    3,02

    5.779.501

    Bursa

    3,03

    3.388.221

    Muş

    3,04

    98.870

    Denizli

    3,08

    1.907.206

    Niğde

    3,08

    200.525

    Çorum

    3,22

    436.117

    Aydın

    3,35

    991.657

    Yozgat

    3,39

    245.387

    Giresun

    3,44

    287.885

    Bitlis

    3,45

    129.672

    Elazığ

    3,46

    517.574

    Tokat

    3,46

    307.026

    Burdur

    3,52

    210.778

    Kars

    3,57

    140.099

    Bingöl

    3,57

    86.914

    Isparta

    3,65

    303.827

    Balıkesir

    3,66

    1.156.687

    Kırklareli

    3,71

    368.576

    Samsun

    3,74

    1.062.002

    Sakarya

    3,77

    891.215

    Ağrı

    3,77

    165.391

    Erzurum

    3,80

    594.858

    Manisa

    3,81

    1.432.473

    Eskişehir

    3,84

    956.866

    Amasya

    3,87

    251.316

    Malatya

    3,93

    509.509

    Uşak

    3,94

    344.965

    Ankara

    3,95

    19.663.991

    Kilis

    4,04

    65.963

    Zonguldak

    4,17

    505.710

    Van

    4,17

    455.307

    Adıyaman

    4,18

    364.726

    Tekirdağ

    4,19

    1.252.314

    Osmaniye

    4,19

    414.382

    Kayseri

    4,21

    1.536.699

    Çanakkale

    4,25

    538.249

    İstanbul

    4,36

    63.188.060

    Kocaeli

    4,47

    4.076.489

    Artvin

    4,47

    161.544

    Bartın

    4,51

    166.268

    Afyonkarahisar

    4,64

    642.043

    Konya

    4,84

    3.256.424

    Mersin

    4,84

    2.239.997

    Kırıkkale

    4,89

    246.462

    Ardahan

    4,93

    85.439

    Batman

    4,94

    309.596

    Sivas

    5,02

    585.638

    Şanlıurfa

    5,70

    1.109.554

    Erzincan

    5,91

    222.918

    Gaziantep

    5,94

    5.421.018

    Düzce

    6,07

    509.529

    Iğdır

    6,15

    157.048

    Diyarbakır

    6,23

    1.369.217

    Adana

    6,39

    3.992.478

    Hatay

    6,44

    2.730.818

    Mardin

    7,08

    785.740

    Kütahya

    7,50

    786.826

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