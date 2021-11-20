Hakkari’de ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu

Hakkari’de 210 gram ekmeğin fiyatı, fırıncıların maliyetlerin artması gerekçe gösterilerek, bugünden itibaren 1 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruşa yükseldi.

Un, enerji ve diğer maliyetlere zam gelmesi gerekçesi ile yapılan ekmek zamları Hakkari'de de yaşandı.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 20 Kasım 2021 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğin fiyatının 2 lira 25 kuruş olarak belirlediklerini söyledi.

"YÜKSEK ZAMLAR KARŞISINDA FIRINCI EKMEK ÜRETEMEZ HALE GELDİ"

Tekin, son zamanlarda özellikle un ve ekmek üretiminde kullanılan katkı maddeleriyle elektrik ve akaryakıta gelen yüksek zamlar karşısında fırıncının ekmek üretemez hale geldiğini belirtti.

“FİYATLAR NEREDEYSE ARTIK GÜNLÜK DEĞİL SAATLİK DEĞİŞİYOR”

Artan maliyetler karşısında fırıncı esnafının iflasın eşiğine geldiğini dile getiren Tekin, “Fiyatlar neredeyse artık günlük değil saatlik değişiyor. Son bir ay içinde bir torba un fiyatı 180 liradan 300 lira bandına dayandı. Maya 60 liradan 180 lira oldu. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve diğer girdi maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. Hazırlanan maliyet raporuna bakıldığında bir ekmeğin maliyeti 2 lira üzerindedir.





FIRINCI ESNAFIMIZIN DAYANMA GÜCÜ KALMADI

Bu maliyetler karşısında fırıncı esnafımızın dayanma gücü kalmamıştır. Maliyetlerin bu kadar hızlı, değişken ve yüksek zamlara rağmen, halkımızın alım gücünü de düşünerek bugüne kadar ekmeğe zam yapılmamıştır. Ancak fırıncı esnafımız her gün zarar etmekte ve bu zamlar karşısında üretecek gücü kalmamıştı. Fırıncı esnafı zincirin son halkasıdır. Buğday, un fiyatları dizginlenemediği için ekmekte de zam kaçınılmaz oluyor. Bütün bu maliyet fiyatları karşısında günden güne eriyen fırıncı esnafının hizmetlerini ve üretimlerini sürdürebilmeleri için ayakta kalma şanslarının olması gerekir.

210 GRAM EKMEĞİN FİYATI 1 LİRA 75 KURUŞTAN 2 LİRA 25 KURUŞA ÇIKTI

Bu sebeple Hakkari ilimiz genelinde 20 Kasım 2021 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruş olarak belirlemek zorunda kalınmıştır. Zam zorunluluğumuz konusunda halkımızın bizi anlamalarını umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.