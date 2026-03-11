SGK'dan işverenlere Asgari Ücret Desteği Genelgesi

Asgari ücret açıklandığında işverene yapılacak prim desteği de 1.270 TL olarak belirlenmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeyle günlük 42,33 TL ve aylık 1.269,90 TL tutarındaki asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları belirlendi.

Bu tutar, her sigortalı çalışan için işverenin ödeyeceği SGK priminden düşülüyor.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Devlet kurumları ve bazı kamu kuruluşları ile kanunda belirtilen bazı özel statülü kurumlar, bu destekten yararlanamıyor.

İŞVERENİN DESTEK ALMASI İÇİN ŞARTLAR NELER?

İşverenin bu destekten yararlanabilmesi için:

SGK bildirgelerini zamanında vermesi.

Primleri zamanında ödemesi.

Kayıt dışı işçi çalıştırmaması.

SGK’ya prim veya ceza borcunun olmaması (ya da yapılandırılmış olması).

2026’da çalışan sayısını 2025’e göre azaltmaması.

ÇALIŞANI NASIL ETKİLER?

Doğrudan maaşa ek ödeme yapılmaz, ancak:

İşverenin prim yükü azalır.

İstihdamın korunması hedeflenir.

İşten çıkarmaların azalması amaçlanır.

5 MADDEDE SGK’NIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

1- DESTEK MİKTARI BELLİ OLDU

SGK, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret desteğini açıkladı. Buna göre işverenlere günlük 42,33 TL, aylık ise 1.269,90 TL destek verilecek.

2- ÖZEL SEKTÖR YARARLANACAK

Asgari ücret desteğinden özel sektör işverenleri yararlanabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri kapsam dışında kalacak.

3- SİGORTALI ÇALIŞANLAR İÇİN GEÇERLİ

Destek; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için uygulanacak.

4- PRİMLER ZAMANINDA ÖDENMELİ

İşverenlerin destekten yararlanabilmesi için SGK bildirgelerini süresinde vermesi ve primleri zamanında ödemesi gerekiyor.

5- KAYIT DIŞI ÇALIŞAN OLMAYACAK

İşyerinde sigortasız işçi çalıştırılmaması, SGK’ya prim borcu bulunmaması ve çalışan sayısının düşürülmemesi de destek için gereken şartlar arasında yer alıyor.