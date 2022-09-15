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    Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı

    Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.
    • 15.09.2022 - 09:40
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    Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı

    Yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, ürünün ithalatı için gümrük vergisi oranının değiştirilmesine karar verildi.

    Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı

    "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Yerli üretimin desteklemesi için vergi artırıldı

    Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

    Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı #1


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