Haşhaş kapsülü alım ve satımının usulü TMO tarafından belirleyecek

AA

Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMO, haşhaş tohumunun alımı ve satımına ilişkin fiyatı ve miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alarak belirleyecek.

Alım ve satım dönemlerinde uygulanacak usul ve esaslar da TMO tarafından tespit edilecek.

Söz konusu karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Kararda yapılan değişiklikler şöyle ifade edildi: