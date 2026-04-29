ABD’de üvey oğlunu 20 yıl boyunca odaya hapsetti: Kefaletle serbest kaldı

Anne babanın ihmalkarlığı, hayatından 20 yıl aldı.

20 yıl süren işkence, bir yangın sonucu ortaya çıktı...

New York Times gazetesi, Amerika’da yaşanan korkunç olayı gün yüzüne çıkaran bir haber yayımladı.

20 YIL ÜVEY ANNESİ TARAFINDAN ODADA KAPALI TUTULDU

ABD’nin Connecticut eyaletindeki Waterbury kentinde yaşayan 56 yaşındaki Kimberly Sullivan isimli kadın, üvey oğlunu 20 yıl boyunca küçük bir odada tuttu ve ona işkence etti.

Yaşanan durum, evde çıkan yangının ardından bölgeye gelen polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleriyle ortaya çıktı.

Waterbury Polis Departmanı tarafından pazartesi günü yayımlanan fotoğraflarda, yangın nedeniyle duvarları is kaplamış ve büyük ölçüde hasar görmüş odalar yer aldı.

Görüntülerde evin pis ve kötü durumu dikkat çekerken, ismi açıklanmayan ve 31 yaşında olduğu belirtilen adamın, evden kurtulmak için yangını kendisinin çıkardığına dair izler de bulundu.

SINIRLI MİKTARDA SU VE YEMEK VERDİ

Yangın sonrası bulunup polise ifade veren talihsiz adam, odada ısıtma ya da soğutma olmadığını, kendisine yalnızca sınırlı miktarda yiyecek ve su verildiğini söyledi.

TUVALETE ERİŞİM YOKTU

Ayrıca tuvalete erişiminin olmadığını, dişlerinin kırıldığını ve saçını yalnızca iki küçük su şişesi yardımıyla kesebildiğini belirtti.

EVİ KASITLI OLARAK YAKTI

Sullivan’ın yıllarca süren işkencesi, 17 Şubat’ta adamın kurtulmak amacıyla evi kasıtlı olarak ateşe vermesi ve olay yerine gelen polislere yaşadıklarını anlatmasıyla sona erdi.

300 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Kimberly Sullivan, 300 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Mağdur adamın, depresyon ve anksiyete nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

BABASI GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETTİ

Adamın babasının geçen yıl hayatını kaybettiği, biyolojik annesinin ise hayatında yer almadığı belirtildi.

Tutuklanan üvey anne hakkında adam kaçırma, işkence ve şiddet suçlamaları yöneltildi.