Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV'ye kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı...

İslam alemi, Kurban Bayramı öncesinde de hazırlıklarına başladı. 

Kurban Bayramı'nda kurban bağışını gerçekleştiren isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 

SAFİ ARPAGUŞ'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

KURBAN BAĞIŞI YAPTI

Erdoğan, Safi Arpaguş'la yaptığı görüşmenin ardından da kurban bağışında bulundu. 

MAKBUZU İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu da imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

