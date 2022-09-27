Hatay'da elektrik şebeke altyapısına 27 milyon liralık yatırım

Enerji yatırımları hız kesmiyor. Toroslar EDAŞ da Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde 27 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Hatay'ın şebeke altyapısı dev yatırımlarla destekleniyor. Şehrin İskenderun ve Payas ilçelerinde elektrik şebeke altyapısına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Projeye 27 milyon lira bütçe ayrıldı.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), Hatay'a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla, 27 milyon lira büyüklüğündeki "İskenderun-Payas Ring Şebeke Projesi"ni başlattığını açıkladı.

Ring şebeke bağlantılarıyla alternatif hatlar oluşturulacak

Toroslar EDAŞ, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçeleri arasında gerçekleştirilecek olan yatırım ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı ve ring şebeke bağlantılarıyla alternatif hatlar oluşturmayı amaçlıyor.

Bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimi sağlanacak

Payas Trafo Merkezi (TM) ve Sarıseki Dağıtım Merkezi (DM) arasındaki yüksek gerilim havai hattı yer altına alarak bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefleyen şirket, yatırım çalışmalarının bu yıl kasım ayı itibariyle tamamlanmasını planlıyor.

Kesintiler minimum seviyeye indirilecek

AA'nnı haberine göre, Toroslar EDAŞ, bu sayede ring şebeke alternatiflerinin artmasına ve bölgede yapılacak çalışmalarda kesintilerin minimum seviyeye indirilmesine olanak sağlayacak.





Projede yapılacaklar