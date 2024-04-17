Hatice Karahan: Ödemeler sisteminde etkin ve rekabetçi bir ekosistem amaçlıyoruz TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, "İstanbul Fintech Week" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ödemeler sistemine önem verdiklerini ve yenilikler için çalışmaya devam edildiğine değindi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, "TCMB olarak ödemeler sistemi alanındaki amacımız, Türkiye'de etkin ve rekabetçi işleyen bir ekosistem yaratmak." dedi.

Karahan, ana konuşmacı olarak katıldığı "İstanbul Fintech Week" etkinliğinde şu değerlendirmede bulundu:

Finansal istikrarın koruyucuları olarak merkez bankalarının dijital çağın ön saflarında yer aldığına inanıyorum. Aslında tarih boyunca paranın ve ödemelerin evrimi, aralıksız bir yenilik yolculuğu olmuştur. Dolayısıyla finansal teknolojilerdeki gelişmeler, TCMB dahil olmak üzere merkez bankalarının gündeminde oldukça önemli bir yer tutuyor.

"Amaç rekabetçi bir ekosistem yaratmak"

TCMB olarak ödeme sistemleri alanındaki amaçlarının, Türkiye'de etkili bir şekilde işleyen rekabetçi bir ekosistem yaratmak olduğunu belirten Karahan, şu bilgileri verdi:

Elbette parasal mimariyi etkileyen her teknolojik gelişmeyle birlikte hem yeni faydalar hem de yeni riskler ortaya çıkıyor. Bu çerçevede merkez bankalarının gelişen rolünü kapsamlı bir şekilde incelemek çok önemli. Sonuçta merkez bankaları olarak, paranın ve ödemelerin istikrar ve güvenliğinden sorumluyuz.

"Fintek alanında merkez bankalarının iki temel noktaya odaklanması gerekli"

Konuşmasında, Fintek alanında merkez bankalarının iki temel noktaya odaklanmasının gerekliliğini vurgulayan Karahan, bu odak noktalarının, yeniliğin teşvik edilmesi ve benimsenmesi ile finansal istikrarın sağlanması için risklerin azaltılması olduğunu kaydetti.

Dijital TL çalışması

Bu kapsamda TCMB'nin finansal ekosistemdeki çok boyutlu rolünü ele alan Karahan, Dijital TL çalışmasının yanı sıra yapay zeka, makine öğrenmesi gibi son dönemdeki teknolojik gelişmeleri merkez bankacılığı perspektifinden değerlendirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)