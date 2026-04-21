Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gülistan Doku soruşturması devam ediyor.

2020 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması, yeniden açıldı.

Doku'nun dosyasının yeniden açılmasıyla beraber dönemin Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, tutuklandı.

Soruşturma kapsamında da oğlunun tutuklanmasının ardından dönemin Valisi Sonel, gözaltına alındı.

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla idari ve adli işlem başlatıldı.

Sonel, Elazığ'da gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltı süresi uzatılan Sonel'in, adliyeye sevkinin sağlandığı öğrenildi.

HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Sonel'in savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık, Sonel hakkında tutuklama talep ederek mahkemeye sevk etti.

VALİYE 5 SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, Sonel’in ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, Özel hayatın gizliğini ihlal, Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Mustafa Türkay Sonel, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

UMUT ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Mustafa Türkay Sonel'in, soruşturmanın baş şüphelilerinden Umut A. ile yakın arkadaşı olduğu ve firari şüpheli Umut A. için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklanan diğer şüpheliler arasında Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer, eski vali koruması Şükrü Eroğlu, eski polis Gökhan Ertok, Tunceli İl Özel İdaresi eski çalışanı Erdoğan Elaldı ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir yer alıyor.

Soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor; firari şüpheliler için uluslararası arama çalışmaları devam ediyor.