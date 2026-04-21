Gaziantep FK, Mirel Radoi'yi resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktör belli oldu.

Geçtiğimiz hafta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep ekibi, 45 yaşındaki Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.

Rumen hoca, sözleşme imzalamak için kente davet edildi.

GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı’nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP'E GELECEK

Mart ayında FCSB'nin başına geçen Radoi, Rumen temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Radoi, Farul karşısında pazartesi günü alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Gaziantep'e gelerek yeni takımına imza atacak.

KARİYERİ

Radoi, kariyerinde FCSB dışında; Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde görev yaptı.

Gaziantep FK'da eski teknik direktör Marius Sumudica da gündeme gelmişti.