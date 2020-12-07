Havacılık sektörü salgın sonrasına hazırlıklı

TOBB, havacılık sektörünün, koronavirüs salgınından etkilenmesine karşın yarın hizmet verecek şekilde organizasyonlarını canlı tuttuğu yönünde açıklama yaptı.

Koronavirüsten en çok etkilenen sektör olan havacılık ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Teoman Tosun, bir açıklama yaparak, Türk havacılık sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HAVACILIK SEKTÖRÜ SON 50 YILDA ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ"

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada havacılık faaliyetlerinin emniyet, güven, sürat ve zaman gibi avantajları ile zorunlu olarak veya tatil amaçlı seyahat planlarında öncelikli tercih edilen ulaşım aracı olduğunu belirten Tosun, sektörün son 50 yılda çok hızlı büyüme ve gelişme gösterdiğini söyledi.

Tosun, "Türkiye'de 1933'te başlayan serüven, 1983'te yayınlanan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile özel sektörü de içine alarak şekilde yeniden tanımlanmıştır." bilgisini verdi.

Tosun, son 10-11 yıldır dünya sivil havacılık sektörü yıllık yüzde 4,5-5 civarında büyürken, Türk havacılık sektörünün yüzde 11-14 büyüdüğünü kaydetti.

"GEÇEN YIL HAVA YOLU YOLCU SAYISINDA AVRUPA'DA 4. SIRADAYIZ"

Tosun, şöyle konuştu: "Türkiye, geçen yıl hava yolu yolcu sayısı itibarıyla dünyada 10., Avrupa'da 4. sırada. Türk havacılık sektörü, bugün 550 civarında yolcu uçağı, 174 hava taksi uçağı, 325 balonu, 417 genel havacılık aracı, 62 zirai ilaçlama uçağı ve 300 bin kişiyle 30 milyar dolarlık hizmet ihracatı üreten dev bir sistemdir. Dünyada hava yoluyla 2019'da seyahat eden 4 milyon 500 bin yolcunun yaklaşık yüzde 2,3'lük kesimini terminallerimizde bizler misafir ettik. Ülkemizi ziyaret eden 51 milyon 700 bin turistin yaklaşık yüzde 73'ü Türk taşıyıcılar tarafından icra edilen seferlerle taşındı."

"HAVACILIK SEKTÖRÜ SALGIN NEDENİYLE DURMA NOKTASINA GELDİ"

Hizmet ihracatı gerçekleştiren en büyük 10 şirketten 7'sinin havacılık faaliyetleriyle uğraşan kuruluşlara ait olduğuna dikkati çeken Tosun, yurt dışında sahipleri Türk olan yabancı hava yolları, yapımı ve işletmesi üstlenilen havaalanı ve terminaller, yer hizmet kuruluşları ve ikram şirketlerinin dünya standartlarında hizmet verdiğini söyledi.

Tosun, geçen yıl 850 milyar dolar hacim ve 4 milyar 500 milyon yolcu taşıma işini yürüten dünya taşıyıcılarının, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini anlattı.

"2020 YILINA GİRMEDEN UÇAK SİPARİŞLERİ VERİLMİŞTİ"

Türkiye olarak 2020 yılına girmeden bu yıl için minimum yüzde 12-13 büyüme tahminleriyle uçak siparişlerinin verildiğini hatırlatan Tosun, "Özellikle yeni hizmete başlayan İstanbul Havalimanı için çok düzenli uçuş planları hazırlanmış, turistik bölgelerimiz için charter seferlerinin planları yapılmıştı. Hazırlıklarımız bitme aşamasında iken salgın nedeniyle mayıs ayı itibarıyla uçuşlarımız dünyayla birlikte durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA GENELİNDE KOLTUK KAPASİTESİ YÜZDE 41 AZALDI"

Salgından en çok etkilenen ve zarar eden iş gruplarının başında havacılık sektörünün geldiğini belirten Tosun, sivil havacılık otoritelerince dünya genelinde koltuk kapasitesinin yüzde 41 azalmasının ve 98 milyar dolar civarı zarar oluşmasının tahmin edildiğini bildirdi.

"YARIN HİZMET VERECEK GİBİ ORGANİZASYONLARIMIZI CANLI TUTUYORUZ"

Salgının devam etmesi halinde koltuk kapasitenin yüzde 51 azalmasının ve kaybın 124 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini ifade eden Tosun, bu durumdan sektörün bütün oyuncularının etkileneceğini aktardı.

Tosun açıklamasında, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) öngörülerinin, sektörde 2019 rakamlarına en iyi şartlarda 2024'te ulaşılabileceği yönünde olduğuna dikkati çekti.