Havaların soğumasıyla kombiler yakıldı: Tasarruf için neler yapılmalı?

Kış iyiden iyiye kendini gösterirken, hava sıcaklıkları ise ülke genelinde düşüyor.

Kış mevsimi doğalgaz tüketimini artırırken, soğuk hava ise şişkin faturaları beraberinde getiriyor.

Temel giderlerden olan doğalgaz faturaları, evin bütçesini sarsarken çoğu kişi doğalgaz faturalarını düşürmenin yollarını arıyor.

Kombiler harlanıyor, faturaların düşmesi için ise 10 altın kural şöyle sıralanıyor:

KOMBİYİ KAPATIP AÇMAK FATURAYI ŞİŞİRİYOR

Kombiyi gün içerisinde kapatıp açmak daha fazla enerji harcanmasına neden oluyor.

Bu nedenle kombiyi; eğer birkaç saat içerisinde tekrar açılacaksa, kapatmaktan ziyade kısık ayarda çalışır halde tutmak daha faydalı olacaktır.

KOMBİ BAKIMI VE BACA TEMİZLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Kombinin verimli biçimde çalışması için yıllık bakım ve baca temizliği önemlidir.

Baca temizliği ve kombi bakımı ile olası zehirlenme veya kaçak gibi durumlara önlem alınırken, faturalarda da yaklaşık yüzde 30 oranında tasarruf sağlanır.

ISI YALITIMI FATURALARI YÜZDE 70 ORANINA KADAR DÜŞÜRÜYOR

Isı yalıtımı yaptırmak, ısı kaybına neden olmadan doğalgaz tüketimini düşürmeyi sağlar.

Isı yalıtımı ve mantolama yaptırmak, doğalgaz ve elektrik faturalarını yüzde 50 ile 70 arasında düşürür.

MERKEZİ SİSTEMDE ISI ÖLÇER KULLANIMI FAYDA SAĞLIYOR

Binanın merkezi sistemi varsa ve her ay gereğinden fazla doğalgaz faturası ödeniyorsa, ısı ölçer kullanılabilir.

Isı ölçer ile harcanan kadar doğalgaz ücreti ödenir.

Bu sayede yüzde 40'a kadar tasarruf edilebilir.

DOĞRU PERDE TERCİHİ YAPILMALI

Evlerdeki ısı kaybının yaklaşık yüzde 40'ı pencereler nedeniyle olur.

Bunu engellemek için doğru perdeler seçilmelidir.

Kısa ve radyatörü kapatmayacak perdeler kullanılmalıdır.

Kalın perde tercih etmek de ısı kaybını yaklaşık yüzde 25 oranında azaltır.

Güneşli havalarda perdeleri açıp güneş ışığından yararlanmak, güneşin etkisi gittiğinde de perdeleri kapatmak önemlidir.

RADYATÖRÜN HAVASI ALINMALI

Radyatörde hava varsa ısı kaybı olacaktır.

Radyatörün hava yaptığı alt kısmının sıcak, üst kısmının ise soğuk olmasından anlaşılır.

Bu durumda radyatörün havasının alınması gerekir.

RADYATÖRÜN ÇEVRESİNDEKİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Radyatörün önünü veya üzerine bir şeyler konulmamalıdır.

Arka tarafına ise ısı kaybını önlemek için yalıtım levhası konulabilir.

BANYO VE MUTFAKTA TASARRUFLU DAVRANILMALI

Banyo ve mutfakta bazı küçük tedbirlerle doğalgaz faturası düşürülebilir.

Örneğin; küvet yerine kısa süreli duş almak, diş fırçalarken sıcak suyu açık bırakmamak, bulaşıkları elde yıkamak yerine makineye koymak faturada tasarruf sağlayabilir.

PENCERELERDE ÇİFT CAM KULLANILMALI

Isı kaybını önlemek için pencerelerde tek cam yerine çift camlar tercih edilmeli

Pencerelerde pencere bandı veya sünger kullanımı da sıcak havayı içeride tutmaya yardımcı olacaktır.

Kapı aralıkları da bu şekilde kapatılmalıdır.

KALORİFERLİ SİSTEMLERDE TEK ODA ISITILMAMALI

Kaloriferli ısıtma sistemlerinde sadece tek bir odayı ısıtmak yanlıştır.

Sıcak odaya bitişik olan diğer odalarda temas yüzeylerinin enerji kayıpları oluşur.

Bu durum bina yapısı ve malzemelere zarar verir.

Tüm evi dengeli bir şekilde ısıtmak daha tasarrufludur.

ONAY ALMADAN KULLANILMAMALI

Kış döneminde olası riskleri azaltmak ve doğal gazın her koşulda güvenle kullanılmasını sağlamak amacıyla abonelerin dikkat etmesi gereken 9 temel adım ise şöyle:

Güvenlik risklerini önlemek ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için doğal gazın kullanıma başlamadan önce dağıtım şirketi tarafından yapılan tüm kontrollerin eksiksiz tamamlanmalıdır.

Doğal gaz, ilk gaz açma veya sözleşme yenileme süreçlerinin ardından yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılmalı, yakıcı cihazlar ise yetkili servis kontrolü ile çalıştırılmalıdır.

ESKİMİŞ BAĞLANTI NOKTALARI YENİLENMELİ

Yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış veya kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların sertifikalı firmalar tarafından kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda bu parçaların değiştirilmesi sağlanmalıdır.

BACALAR DIŞ ORTAMA DOĞRU SABİTLENMİŞ OLMALI

Yakıcı cihaz bacaları kesinlikle dış ortama kadar çıkarılmalı ve kapalı ortamda mutlaka menfez bulundurulmalıdır.

Baca ek yerlerinin sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlenerek monte edilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Bunun yanı sıra kış aylarında baca borularının dışarıya çıkan bölümleri buz kütleleri ve dış etkenler nedeniyle yerinden çıkabilir veya zarar görebilir.

Dolayısıyla bacaların iç ve dış dış ortamda kalan kısımları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

YETKİSİZ KİŞİLER MÜDAHALE ETMEMELİ

İlk gaz açma işleminden sonra onaylı tesisata müdahalede bulunulmamalı, tesisata veya yakıcı cihazlara sertifikalı tesisat firması dışında kimsenin müdahale etmesine izin verilmemelidir.

Yapılması gereken her işlem öncesinde de dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmelidir.

Sertifikalı firmaların yaptığı işlemlerin belgesi mutlaka alınmalıdır.

BACALI CİHAZLARI DOĞRU ALANLARDA KULLANILMALI

Bacalı cihaz banyo, tuvalet veya yatak odası gibi alanlarda kesinlikle olmamalı, dağıtım şirketinin onayı olmadan cihaz yer değişikliği yapılmamalıdır.

Bacalı cihazlarla birlikte karbonmonoksit algılama cihazı bulundurulmalı ve cihazın aktif olarak çalıştığı kontrol edilmelidir.

İZİNSİZ KAZI ÇALIŞMASI YASAK

Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapmak yasaktır.

Yapılacak kazı çalışmaları, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi ve izni dahilinde olmalıdır.

PERİYODİK BAKIM YAPTIRIN

Cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili servisler tarafından düzenli olarak yapılması büyük önem taşımaktadır.

Bu kontroller güvenli doğal gaz kullanımının temelini oluşturmakta, kombinin de ömrünü uzatarak verimi artırmaktadır.

MENFEZLERİ KAPATMAYIN

Verimli bir yanma ve ortamda olabilecek gazların tahliyesi için temiz hava girişini ve ortamın havalanmasını sağlayan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır.

TESİSATIN TOPRAKLAMASINI KONTROL ETTİRİN

Doğal gaz tesisatının topraklaması her yıl düzenli olarak kontrol ettirilmelidir.